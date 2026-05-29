La Senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, destacó la aprobación de importantes reformas constitucionales durante el Periodo Extraordinario del Senado de la República, las cuales fortalecen las instituciones democráticas, acercan la justicia al pueblo y protegen la soberanía nacional.

La legisladora informó que el Senado aprobó la reforma en materia electoral del Poder Judicial, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia con mayor legitimidad democrática y garantizar que la ciudadanía cuente con mecanismos más claros y accesibles para participar en la elección de personas juzgadoras.

“Estamos construyendo instituciones más cercanas al pueblo. Esta reforma fortalece la participación ciudadana, brinda mayor certeza a los procesos de elección judicial y contribuye a que la justicia responda cada vez más a los intereses de la sociedad”, señaló.

Entre los principales avances de esta reforma se encuentran la simplificación de las boletas electorales, la reducción del número de candidaturas para facilitar la decisión ciudadana, la homologación de criterios en los Comités de Evaluación, la capacitación permanente de las personas juzgadoras y una nueva organización interna para fortalecer el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, la Senadora destacó la aprobación de la reforma constitucional que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones, una medida orientada a proteger la soberanía nacional y garantizar que las decisiones políticas del país correspondan exclusivamente al pueblo de México.

De igual forma, resaltó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que permitirá fortalecer los mecanismos de revisión de perfiles y brindar mayor confianza a la ciudadanía respecto de quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular.

“Las y los legisladores de la Cuarta Transformación tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra democracia, blindar la voluntad popular y consolidar instituciones que actúen con transparencia, legalidad y compromiso con el pueblo”, afirmó.

Celeste Ascencio reiteró su respaldo a la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que desde el Senado continuará impulsando reformas que contribuyan a la construcción de un país más justo, democrático y soberano.