Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno de Michoacán mantiene abierto de manera permanente el ofrecimiento al diálogo y la atención inmediata para las y los habitantes de la comunidad de Pomaro, con el objetivo de atender sus inquietudes y dar seguimiento a los acontecimientos registrados en las últimas horas.

El encargado de la política interna señaló que, de manera coordinada con el Gobierno de México, se mantiene un operativo de vigilancia, seguridad y atención institucional en la región, con la participación de corporaciones estatales y federales, a fin de garantizar la tranquilidad de la población y preservar el orden público.

Zepeda Villaseñor explicó que las autoridades estatales también coadyuvan con las investigaciones que realizan las instancias competentes para esclarecer los hechos ocurridos recientemente, reiterando el compromiso de colaborar plenamente para que se determinen responsabilidades conforme a derecho.

Asimismo, informó que se ha planteado la realización de una mesa de diálogo en las instalaciones del Hospital de Maruata, como un espacio de encuentro y construcción de acuerdos entre autoridades y representantes de la comunidad.

Detalló que en dicha reunión se contempla la participación de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública estatales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de escuchar directamente las demandas de la población y establecer mecanismos de atención inmediata.

“El diálogo sigue siendo la mejor herramienta para construir soluciones. Nuestra disposición es permanente y estamos listos para atender a las y los habitantes de Pomaro de manera directa y respetuosa”, expresó.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró que la administración estatal continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la atención integral de las comunidades de la región Sierra-Costa de Michoacán.