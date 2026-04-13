Morelia, Mich., a 13 de abril del 2026. Pescadores de la Tenencia de Las Peñas ubicada en municipio de Lázaro Cárdenas encabezados por el creador de contenido y pescador Saúl, mejor conocido por su página: PEÑAS EXTREMO, en alianza con CANACO SERVYTUR LZC bajo el mando de su presidente Ing. Aarón Campos Alvarado y ACERMICH, CERVECEROS MICHOACANOS lidereada por Edgar Mercado Ponce llevarán a cabo esta nueva experiencia, de traer platillos y manjares del Océano Pacífico hasta la capital michoacana, para maridarlos con cerveza artesanal y bebidas espirituosas.

Este primer evento en su tipo, en el cuál la LANGOSTA Y LA CERVEZA ARTESANAL son los protagonistas permitirá la exposición, degustación, maridaje y venta de cervezas artesanales locales, estatales, nacionales e internacionales.

Para el maridaje, además del elemento sobresaliente que será la langosta, se convocó al cocinero tradicional FABIAN GONZÁLES quien cocinará, al menos tres estilos diferentes con este producto marino.

Además, habrá la Cocina Tradicional, con las maestras del sazón artesanal COCINA DE LA COCUCHA de Cocucho, encabezada por MARÍA ELENA REYES REMIGIO y su hija y quienes ofrecerán: CHURIPO, CORUNDAS, ATÁPACUAS Y OTRAS SORPRESAS, diversificando las opciones gastrnómicas.

CARNITAS PÁRAMO también estará presente para un maridaje con carnitas michoacanas, preparadas especialmente para este día.

Para las opciones cerveceras THE BEER COMPANY MORELIA, la primera boutique de cervezas en el estado (desde 2011) contará con más de 60 etiquetas michoacanas, nacionales e internacionales; los productores michoacanos presentes serán: OJOS NEGROS (URUAPAN), LA ESTACIÓN (MORELIA), AMIGOS IMAGINARIOS (MORELIA), EL ING (MORELIA), ITZIMAKUA (APATZINGAN) Y OCOTE BREWING (MORELIA) la cual podría estar de regreso después de algunos años de no producir.

Por su lado, ACERMICH anunció, la presentación de la cerveza del y para el festival como opción primordial para el maridaje con la Langosta: LA HUETAMEÑA, CERVEZA CON PANOCHA*, una cerveza tipo Lager, CON NOTAS FRESCAS Y DULCES, REFRESCANTE Y LIGERA CON 4.6 VOLUMEN DE ALCOHOL. Cabe mencionar que el agregado: “PANOCHA” es por un Dulce típico oriundo de Huetamo, elaborado con ajonjolí y dulce de caña, tipo piloncillo.

El evento como todos los encabezados por ACERMICH es un evento ciento por ciento familiar, donde además habrá invitados mezcaleros CORONA DE PERLAS, ZIHUAQUIO DE GUERRERO y otra MARCA LIBRE. MÚSICA EN VIVO Y DANZA y otras actividades sorpresa.

El ACCESO ES TOTALMENTE GRATUITO, EN PLAZA DE LA PAZ, LOS DÍA VIERNES 1 DE MAYO (DÍA DEL TRABAJO) Y SÁBADO 2 DE MAYO.

Cabe mencionar, que la Plaza de la Paz se ubica en la calle Valentín Gómez Farías esquina con Avenida Nocupétaro en el Centro de la Ciudad. Se cuenta con estacionamiento de paga en contra esquina o con estacionamiento libre al frente de la plaza, cruzando la avenida Nocupétaro. Más informes What´s app 4431582793