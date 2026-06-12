Indaparapeo, Mich.- Viernes 12 de junio de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil (GC) de Indaparapeo y Charo localizaron y recuperaron una camioneta Mercedes-Benz que había sido robada con lujo de violencia durante la tarde del pasado jueves afuera de un negocio ubicado sobre la avenida Torreón Nuevo, al norte de la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales.

#Video 🚨 Recuperan en Indaparapeo camioneta Mercedes-Benz robada con violencia en #Morelia ⚠️ pic.twitter.com/Xv2PkQf1Dd — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 12, 2026

De acuerdo con los datos obtenidos, el vehículo fue monitoreado mediante cámaras de videovigilancia, así que los oficiales realizaron un operativo, les cercaron las posibles rutas de escape a los sospechosos, quienes optaron por abandonar la unidad.

Los guardianes del orden revisaron el automotor y confirmaron que se trataba del mismo que había sido despojado a sus propietarios en la capital michoacana. La camioneta estaba en un camino de la población de Colonia de Guadalupe, perteneciente al municipio de Indaparapeo.

Tras su localización, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Los delincuentes captados en video

Cabe recordar que, minutos después del robo, comenzó a circular un video en el que se observa a dos sujetos con sudadera negra y capucha ingresar al establecimiento donde ocurrió el hecho.

Instantes después, los individuos salen del negocio, abordan la camioneta Mercedes-Benz que se encontraba estacionada en el exterior y se retiran del lugar.

Las autoridades mantienen las indagatorias para identificar y dar con el paradero de los responsables del robo.

Agencia Red 113