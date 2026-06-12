Morelia, Michoacán; 12 de junio de 2026.- Dentro de las labores permanentes para prevenir taponamientos y garantizar el correcto flujo del agua durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Servicios Públicos supervisó los drenes Barajas y Arroyo de Tierras.

Cumpliendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es monitorear todos los focos de atención durante este periodo de precipitaciones, personal de la Dirección de Residuos Sólidos realizó un recorrido de supervisión en el Dren Arroyo de Tierras.

En este primer punto, las brigadas no detectaron taponamientos y constataron que el agua fluye de manera adecuada. No obstante, el personal continuará monitoreando la zona para prevenir cualquier eventualidad.

Adicionalmente, en el Dren Barajas, ubicado sobre la avenida Siervo de la Nación, se detectó un leve taponamiento que afecta parcialmente el flujo del agua. Por ello, el personal trabaja en el retiro de tierra, lodo y residuos, apoyados en el uso de maquinaria, para restablecer el cauce de manera óptima.

El mismo dren fue supervisado a la altura de las canchas de fútbol de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc Cárdenas, donde no se encontraron taponamientos y se determinó continuar con la vigilancia.

La Secretaría de Servicios Públicos refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento y supervisión de la infraestructura hidráulica del municipio, contribuyendo a la prevención de afectaciones durante la temporada de lluvias y salvaguardando a la ciudadanía.