Morelia, Michoacán; 12 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una infancia protegida, libre de actividades laborales que puedan afectar su desarrollo integral, educación o bienestar.

De acuerdo con organismos internacionales, el trabajo infantil comprende aquellas actividades que privan a niñas y niños de su infancia, interfieren con su asistencia y permanencia escolar o resultan perjudiciales para su salud física, mental, social o emocional.

Identificar y prevenir estas situaciones es una responsabilidad compartida entre familias, instituciones y sociedad.

El trabajo infantil puede limitar oportunidades de aprendizaje, reducir el tiempo destinado al descanso, el juego y la convivencia familiar, además de incrementar la exposición a riesgos físicos y emocionales. Garantizar entornos seguros y protectores contribuye al desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

“Cuando una niña o un niño puede jugar, aprender, descansar y soñar, también tiene mayores posibilidades de desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro. Proteger la infancia es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos”, destacó la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado acciones orientadas a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo estrategias de prevención, acompañamiento y restitución de derechos para contribuir a su bienestar y desarrollo.

A través de instancias como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Morelia, la Dirección de Protección Social y el Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (Dannar), el DIF Morelia desarrolla acciones de prevención, atención y acompañamiento para identificar factores de riesgo, fortalecer entornos protectores y canalizar oportunamente los casos que requieran intervención especializada.

Asimismo, próximamente entrará en funcionamiento el Albergue para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, que permitirá ampliar la capacidad de protección y restitución de derechos para esta población.

El DIF Morelia invita a la ciudadanía a mantenerse atenta ante posibles situaciones de trabajo infantil y reportar aquellos casos donde existan indicios de vulneración de derechos, ya que la detección oportuna permite activar mecanismos de protección, valoración y acompañamiento institucional para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Con acciones de protección y sensibilización, el DIF Morelia reafirma su compromiso con la construcción de entornos donde cada niña y cada niño pueda ejercer plenamente sus derechos, porque su facultad es jugar, aprender y soñar, no trabajar.

Para solicitar orientación o reportar posibles casos, la ciudadanía puede comunicarse al DIF Morelia al teléfono 443 113 4000 o acudir a sus instalaciones para recibir atención especializada.