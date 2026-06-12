Zinapécuaro/Cotija, Mich.- Viernes 12 de junio de 2026.- Durante la noche de ayer jueves se reportó una agresión a balazos perpetrada por delincuentes contra las fuerzas del orden de Zinapécuaro, en la población de San Miguel Taimeo, mientras que en Cotija, en los límites de Michoacán y Jalisco células criminales antagónicas sostuvieron enfrentamientos armados.

Primeramente, en Zinapécuaro los uniformados solicitaron apoyo a corporaciones de seguridad de municipios cercanos debido a que un grupo de sujetos fuertemente armados los estaban atacando.

#Video 🚨 Durante la noche de ayer jueves se reportó una agresión a balazos perpetrada por delincuentes contra las fuerzas del orden de Zinapécuaro; se sabe que en los límites de Michoacán y Jalisco células criminales antagónicas sostuvieron enfrentamientos armados. pic.twitter.com/u0mHNAmbqa — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 12, 2026

En respuesta, se movilizaron elementos policiales de distintas regiones, entre ellas Morelia, Maravatío y Queréndaro, además de fuerzas federales. De manera extraoficial se supo que los presuntos agresores se desplazaban en varias camionetas y contaban con un vehículo blindado artesanal, conocido como “monstruo”.

Asimismo, presuntamente los criminales utilizaron drones durante la confrontación.

Posteriormente, en el municipio de Cotija pobladores despertaron con el estruendo de las ráfagas de rifles de asalto, así como estallidos presuntamente generados por explosivos lanzados desde drones.

La violenta confrontación fue reportada y generó el despliegue de elementos federales y estatales, tras lo cual los empistolados huyeron.

Hasta el momento no se tiene confirmación de fallecidos, lesionados o detenidos a consecuencia de los enfrentamientos. Se espera que en las próximas horas las instituciones de seguridad emitan información oficial adicional sobre estos hechos.

AGENCIA RED 113