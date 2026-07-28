Tacámbaro, Mich.- 28 de julio de 2026.- La noche de este martes, en medio de una intensa tormenta eléctrica que azotó la región de Tacámbaro, un rayo impactó en la azotea de una vivienda de la tenencia de Pedernales y ocasionó un conato de incendio.

De acuerdo con la información preliminar habitantes de una casa en la calle 30 de septiembre de la colonia Puente Alto, sintieron un fuerte estruendo y enseguida detectaron fuego principalmente en tuberías de PVC en la parte superior del inmueble.

#Video ⛈️ La noche de este martes, en medio de una intensa tormenta eléctrica que azotó la región de Tacámbaro, un rayo impactó en la azotea de una vivienda de la tenencia de Pedernales y ocasionó un conato de incendio. ⚡️🔥 pic.twitter.com/2WuUFGXQ5p — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 29, 2026

Algunas personas alertaron sobre la situación al número de emergencias por lo que se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes revisaron el área y confirmaron que los moradores habían logrado controlar el fuego.

Tras una minuciosa inspección, los rescatistas confirmaron que el incidente únicamente dejó daños materiales, sin que afortunadamente hubiera personas lesionadas.

AGENCIA RED 113