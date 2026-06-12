Morelia, Mich., a 12 de junio de 2026.- A un año de que se celebren los comicios para renovar la gubernatura del estado, la más reciente encuesta realizada por la firma consultora Cripeso confirma que ninguna campaña de descalificación o “guerra sucia” ha logrado mermar el sólido respaldo popular que mantiene el senador Raúl Morón Orozco, quien se consolida firmemente en la cima de las preferencias internas del partido Morena de cara al proceso electoral de 2027.

Los datos publicados correspondientes al mes de junio de 2026 revelan una ventaja contundente e irreversible. Raúl Morón Orozco encabeza la medición con un holgado 31.87% de las preferencias ante la pregunta expresa sobre quién les gustaría que fuera el abanderado oficial de la coalición guinda, porcentaje que lo coloca prácticamente al doble de distancia de su más cercano perseguidor, Carlos Torres Piña, quien apenas registra un 17.76% de la simpatía del electorado.

El estudio relega a un plano muy distante al resto de las aspirantes: la secretaria de Educación estatal, Gabriela Molina Aguilar (5.50%), la legisladora Fabiola Alanís Sámano (4.68%) y Gladyz Butanda Macías (2.22%).

Este incuestionable respaldo obedece directamente a que Raúl Morón Orozco es percibido por la ciudadanía como el perfil que mayor apego e identidad histórica ha mostrado hacia los principios fundacionales, la honestidad y los valores de la Cuarta Transformación en la entidad, congruencia ideológica y de trayectoria social que en su momento le fue ampliamente reconocida por el propio ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El fenómeno y la fuerza del movimiento de izquierda en Michoacán no solo se reflejan a nivel de candidaturas individuales, sino que adquieren proporciones masivas cuando se analiza la fidelidad de la ciudadanía hacia las marcas partidistas. Ante el cuestionamiento de Cripeso: “Independientemente del candidato, ¿por cuál partido generalmente vota?”, Morena aplasta la contienda con un espectacular 48.24% de la intención de voto general.

Este abrumador porcentaje deja al Partido Acción Nacional (PAN) en una muy distante segunda posición con solo el 15.03% del respaldo popular, y hunde en el tercer puesto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con apenas el 8.06%. Con este panorama, el obradorismo refrenda su hegemonía absoluta sobre el territorio michoacano.