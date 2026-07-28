Maravatío, Michoacán, 28 de julio de 2026.- Maravatío arropó a Octavio Ocampo durante la Asamblea Municipal del PRD Michoacán, donde sectores sociales se sumaron al llamado para recuperar la Grandeza de Michoacán. Encargados del orden, jefes de tenencia, empresarios, transportistas, comerciantes, deportistas, mujeres, productores y militantes participaron en este encuentro, en el que el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán agradeció la oportunidad de dialogar y escuchar las necesidades de la población.

Octavio Ocampo convocó a hacer grande Maravatío mediante la organización y la participación de todos los sectores, al señalar que la riqueza del estado debe reflejarse en mejores condiciones para las familias. Expuso que las decisiones públicas deben construirse con la gente y no desde los escritorios, al destacar la importancia del sector primario para la economía municipal y estatal, por lo que llamó a fortalecer a las y los productores para impulsar el desarrollo de las distintas actividades productivas.

El promotor del PRD Michoacán sostuvo que recuperar la paz y la tranquilidad es necesario para que las familias puedan trabajar con confianza y planteó la necesidad de gobiernos cercanos, empáticos y solidarios con la ciudadanía. Señaló que hacer grande Maravatío requiere organización desde las familias, así como la participación de mujeres, empresarios, transportistas, comerciantes, productores y los distintos sectores sociales para construir una ruta de desarrollo.

La presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, llamó a mantener la escucha y el diálogo con la ciudadanía, al señalar que las soluciones a las dificultades de Maravatío se construyen trabajando de la mano con la población. Por su parte, la presidenta del Comité Municipal del PRD en Maravatío, Bibiana Vargas, reconoció el trabajo que realiza Octavio Ocampo para recuperar la Grandeza de Michoacán y destacó que el partido mantiene presencia en colonias, tenencias y comunidades. En tanto, la presidenta municipal de Irimbo, Susy Ruiz, reconoció el trabajo del comité municipal y llamó a generar conciencia sobre la importancia de elegir representantes que escuchen y trabajen con la ciudadanía.