Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026.- La estrategia estatal contra la extorsión presentada por el Gobierno de Michoacán fortalece las capacidades de prevención, atención, inteligencia e investigación para enfrentar uno de los delitos que más afecta a las familias y a los sectores productivos de la entidad.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que la estrategia se sustenta en cinco ejes: prevención y orientación; presencia territorial; atención y acompañamiento a víctimas; inteligencia operativa; e investigación y judicialización. A través de este esquema se busca evitar que más personas sean víctimas, incrementar la denuncia oportuna e impulsar acciones para identificar y detener a los responsables.

Como parte de este modelo, el secretario destacó que la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil brinda atención permanente las 24 horas, los 365 días del año, mediante un equipo multidisciplinario integrado por personal especializado en manejo de crisis, analistas, monitoristas y elementos operativos. Cuando una persona reporta un intento de extorsión, recibe orientación inmediata mientras se analizan llamadas, números telefónicos, mensajes y patrones de operación para generar inteligencia y coordinar la respuesta en campo.

Asimismo, señaló que también se contempla la instalación de puntos físicos de orientación y denuncia, jornadas preventivas, capacitaciones, reuniones con cámaras empresariales y organismos productivos, así como enlaces directos con la Unidad Antiextorsión para brindar acompañamiento antes, durante y después de cada caso.

La primera etapa de implementación se desarrollará en las regiones de Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y Oriente. El titular de la SSP destacó que, por iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán fortaleció desde 2023 su marco jurídico para combatir este delito. Actualmente la extorsión se sanciona con penas de 15 a 25 años de prisión y, cuando afecta actividades económicas o productivas, puede perseguirse de oficio.

Finalmente, exhortó a la población a que, ante cualquier intento de extorsión telefónica, cuelgue de inmediato, verifique la información y denuncie de forma anónima al 089 o mediante la aplicación 911 Michoacán. En casos de cobro de piso o cualquier modalidad de extorsión presencial, invitó a acudir directamente a la Guardia Civil para recibir orientación, acompañamiento y atención especializada durante todo el proceso.