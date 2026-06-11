Morelia, Michoacán, 11 de junio de 2026.- El Jalo Futbolero arranca hoy como parte de la gran fiesta que rodea a la máxima justa futbolística de este 2026. Este gran encuentro presentará una atractiva cartelera de conciertos con artistas de talla nacional e internacional en el Palacio del Arte.

La programación musical iniciará el próximo 13 de junio con la presentación de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, a las 21:00 horas. “Este concierto será de acceso libre y no requerirá boleto de ingreso”, señaló Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La cartelera continuará con Yuri, el 20 de junio a las 21:00 horas; Jesse & Joy, el 22 de junio a las 20:00 horas; Río Roma, el 25 de junio a las 20:00 horas; y concluirá el 28 de junio con la presentación de Natalia Jiménez, también a las 20:00 horas.

Para asistir a las presentaciones musicales se ha implementado una dinámica de consumo que beneficiará directamente a cocineras tradicionales, artesanos y productores michoacanos que estarán a partir de este 11 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). Por cada 300 pesos de consumo se entregará un boleto de acceso, mientras que con una compra de 500 pesos se otorgarán dos boletos para los conciertos, explicó el funcionario estatal.

Asimismo, destacó que dentro de la Zona Mundialista instalada en Ceconexpo se realizarán dinámicas especiales para que las y los asistentes tengan más oportunidades de obtener accesos para las distintas presentaciones artísticas. Los boletos estarán disponibles en las diversas áreas del Jalo Futbolero durante los días previos a cada concierto.

Con esta dinámica, el Jalo Futbolero impulsa el consumo local, fortalece la economía de las y los productores michoacanos y brinda a las familias la oportunidad de disfrutar de espectáculos de primer nivel en el marco de esta celebración deportiva.