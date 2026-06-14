Morelia, Mich.- Domingo 14 de junio de 2026.- Un menor de edad falleció y otras dos personas resultaron lesionadas luego de que una cuatrimoto cayera a un canal de desagüe pluvial ubicado en el camellón de la avenida Fray Antonio de San Miguel Iglesias, al Suroriente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

#Tragedia #Video | Niño muere tras accidente de cuatrimoto en la Fray Antonio de San Miguel Iglesias, #Morelia; hay dos heridos. 🚨 pic.twitter.com/lAG4W98aWN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 14, 2026

El aparatoso accidente se registró durante la tarde de este domingo, a la altura de las colonias Del Periodista y Fray Antonio de San Miguel, y fue reportado por varios ciudadanos al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de un niño y brindaron atención prehospitalaria a los dos heridos, para posteriormente canalizarlos a un hospital. La identidad de las víctimas no fue expuesta por la Policía.

Elementos de Seguridad Vial acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribó personal de la Unidad de Atención Inmediata, el cual emprendió las diligencias respectivas y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.