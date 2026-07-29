Morelia, Michoacán; 29 de julio de 2026.- Agentes de la Unidad Táctica de la Policía Morelia frustraron un intento de extorsión en la modalidad de secuestro virtual y brindaron apoyo integral a un ciudadano.

Los hechos se registraron sobre la avenida Antonio Nava de Catalán, cuando agentes motorizados fueron interceptados por un ciudadano solicitando auxilio. Al entrevistarse con los oficiales, refirió ser propietario de una empresa de carpintería y que había sido contactado vía Facebook y posteriormente por WhatsApp por un supuesto cliente para realizar un trabajo en el municipio de Indaparapeo.

De acuerdo con su testimonio, sus trabajadores se trasladaron al punto acordado, el cual resultó ser un paraje aislado, lo que les generó sospecha y decidieron regresar. Momentos después, el reportante comenzó a recibir llamadas de amenaza en las que le exigían el depósito de 50 mil pesos a cambio de no atentar contra la integridad de sus empleados.

Ante el temor, la víctima se dirigía a realizar el depósito cuando observó el paso de las unidades de Policía Morelia y solicitó el apoyo.

Los oficiales le brindaron contención y asesoría, explicándole que se trataba de una extorsión en su modalidad de secuestro virtual, exhortándolo a no realizar ningún depósito. Asimismo, se intentó establecer comunicación con uno de sus trabajadores, quien posteriormente confirmó que se encontraba ya de regreso a Morelia y en buen estado de salud.

Al lugar arribó personal de la Unidad de Atención Integral a Víctimas, quien tomó la denuncia correspondiente y brindó acompañamiento.

Gracias a la rápida intervención de la Policía Morelia se evitó que se concretara la extorsión. Por lo que se exhorta a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños, colgar inmediatamente, no realizar depósitos y reportar cualquier situación de riesgo.