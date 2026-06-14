Morelia, Michoacán, a 14 de junio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa consolidando el éxito del programa de titulación “Hazlo épico, titúlate ya, no me dejes en visto”, iniciativa impulsada por la rectora Yarabí Ávila González, que ha generado una respuesta positiva entre la comunidad de egresadas y egresados, al registrar hasta el momento un total de tres mil 602 personas que ya realizaron el trámite para obtener su título profesional con una reducción del 57 por ciento en el costo del proceso de titulación.

Desde su lanzamiento, esta acción ha permitido que más egresadas y egresados den el paso para concluir formalmente su formación universitaria, al disminuir el costo de titulación, facilitando así el acceso a este importante documento académico.

La directora de Control Escolar de la Universidad Michoacana, Marisela Morfín Amézquita, destacó que contar con un título universitario permite a las y los egresados ampliar sus posibilidades de crecimiento académico y profesional, además de tener mayores oportunidades para incorporarse al campo laboral y acceder a mejores condiciones salariales.

La invitación, dijo, está abierta para que las y los estudiantes egresados de licenciatura aprovechen esta oportunidad y concluyan de manera exitosa sus estudios profesionales, tras referir que el trámite se puede realizar en línea a través de la plataforma SIIA en el portal institucional de la UMSNH.

Con este programa, la administración de la rectora Yarabí Ávila refrenda el compromiso de apoyar a su comunidad estudiantil egresada, mediante acciones que fortalecen la conclusión exitosa de sus estudios profesionales y contribuyen a su desarrollo profesional, laboral y personal.