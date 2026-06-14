Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) se encuentra lista para la temporada de lluvias con un protocolo de atención inmediata ante emergencias y desastres naturales en carreteras estatales, informó el secretario Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal detalló que se cuenta con un total de 125 equipos de maquinaria pesada distribuidos estratégicamente en toda la entidad para atender cualquier contingencia al momento. De este total, 87 unidades pertenecen a la SCOP, mientras que las 38 restantes son aportadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán.

Este parque vehicular se complementará con las brigadas de conservación multianual, que dan cobertura a 680 kilómetros de vías, y la conservación rutinaria, donde se intervienen 100 tramos estatales. Juntos, estos recursos conforman un bloque de atención integral listo para responder ante cualquier imprevisto provocado por el clima.

El secretario puntualizó que se mantiene un monitoreo preventivo en las distintas regiones del estado según sus características geográficas. De este modo, en las zonas del Bajío, Lerma-Chapala, Tepalcatepec, Costa y Cuitzeo se vigilan los niveles de agua por su naturaleza fluvial; mientras que en las regiones Sierra-Costa, Tierra Caliente y Oriente se prioriza la supervisión de terrenos propensos a desprendimientos, garantizando así una respuesta oportuna.

Con base en este diagnóstico, la dependencia estatal detectará cualquier incidente en tiempo real para asignar de inmediato las cuadrillas y el equipo idóneos. A través del personal más cercano, se brindará una atención oportuna y se generará un reporte detallado que permitirá actualizar y perfeccionar los planes preventivos a futuro.