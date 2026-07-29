Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán consolidó, entre septiembre de 2025 y julio de 2026, una red de colaboración integrada por 31 convenios suscritos con instituciones públicas, organismos autónomos, instituciones educativas, organismos internacionales, asociaciones civiles, ayuntamientos y representantes del sector productivo.

Esta cifra representa un incremento de 48 por ciento respecto de los 21 convenios formalizados durante el mismo periodo comprendido entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Este crecimiento amplía el alcance de las acciones institucionales en favor de los derechos humanos y fortalece la colaboración con diversos sectores de la sociedad.

Más allá del incremento en el número de alianzas, esta red de colaboración amplía la capacidad institucional de la Comisión para promover, difundir y proteger los derechos humanos mediante la suma de esfuerzos con organismos e instituciones que comparten el compromiso de construir una sociedad más respetuosa de la dignidad humana.

Los convenios permiten desarrollar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a personas servidoras públicas, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales y representantes del sector privado. Además, impulsan acciones conjuntas que fortalecen la cultura de los derechos humanos en distintos ámbitos de la vida pública.

Algunos de estos instrumentos contemplan la donación del Sistema Único de Información y Gestión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (SUIGCEDH), herramienta tecnológica desarrollada por la propia institución para contribuir a la modernización de los procesos de atención y gestión en organismos públicos. Otros convenios promueven la inclusión social, la accesibilidad universal y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Las alianzas establecidas durante la presente administración, encabezada por el ombudsperson Josué Mejía, han permitido construir una red institucional que abre nuevos espacios para la promoción, capacitación y difusión de los derechos humanos en diversos sectores de la sociedad.

Cada convenio representa una oportunidad para que los derechos humanos lleguen a más personas y comunidades. Al sumar capacidades, experiencias y esfuerzos, esta red institucional contribuye a prevenir vulneraciones, fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana y consolidar la corresponsabilidad entre instituciones en favor de una sociedad más informada, incluyente y respetuosa de los derechos de todas las personas.