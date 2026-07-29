Morelia, Mich.- Miércoles 29 de julio de 2026.- Un joven motociclista perdió la vida tras impactarse contra una camioneta sobre el Libramiento Sur de Morelia, también conocido como Avenida Camelinas, informaron autoridades policiales.

Ocurrió a la altura de la colonia Félix Ireta

La tragedia ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles en la intersección con las vialidades Morelos Sur y Virrey de Mendoza, a la altura de la colonia Félix Ireta, a escasos metros de la barda perimetral del Parque Zoológico Benito Juárez.

#ÚltimaHora #Morelia 🚨 ¡Motociclista fallece tras aparatoso accidente contra una camioneta!, Sucedió a la altura del Star Médica, en el cruce de Camelinas y Virrey de Mendoza. #InformaciónEnDesarrollo



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De acuerdo con datos preliminares, el percance se derivó de un presunto corte de circulación. En el lugar se observó una camioneta Honda Odyssey, color cemento y con placas del estado de Jalisco KVY151A, cuyo costado izquierdo presentaba daños por el impacto.

Presunta maniobra prohibida

Según versiones obtenidas en el sitio, la conductora de la camioneta habría realizado una maniobra prohibida, atravesándose en la trayectoria del motociclista y bloqueándole el paso, lo que provocó la colisión.

La identificación del finado

La moto involucrada es una Baja Pulsar roja con detalles en plata y negro, la cual era piloteada por Juan Pablo, de 24 años de edad y estudiante, quien sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte.

FGE se encarga de la averiguaciones

Patrulleros municipales y paramédicos acudieron al sitio para atender la emergencia. Tras revisar al muchacho, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área.

Posteriormente arribó personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

En cuanto a la conductora de la Honda Odyssey, fue asegurada y puesta a disposición de la instancia competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

AGENCIA RED 113