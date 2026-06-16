iudad de México, 16 de junio de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución del 46 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos, lo cual es posible gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la honestidad, por ello hizo un reconocimiento al trabajo del Gabinete de Seguridad a quienes describió como servidores públicos excepcionales que quieren a México y a su pueblo.

➡️ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución del 46 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos, lo cual es posible gracias a la Estrategia… pic.twitter.com/q8cZNYb5ux — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 16, 2026

“Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre 2024 y mayo 2026, hay una reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos, eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones esto no hubiera sido posible sin estrategia o dicho de otra manera gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados, 46 por ciento homicidios menos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que la reducción representa prácticamente la mitad de los homicidios dolosos que había en septiembre de 2024, además, señaló que todos los delitos de alto impacto también presentan una disminución.

Explicó que diariamente en el Gabinete de Seguridad se revisa el Tablero de seguimiento a los indicadores, que se actualiza todos los días con información de las fiscalías estatales y federales donde se puede visualizar a través de mapas o gráficas, la información de manera diaria, semanal, mensual y anual.

Además, la Presidenta puntualizó que contrario a la falsa narrativa que circula en redes sociales, los gobiernos de la Transformación han detenido a generadores de violencia de todas las organizaciones criminales: en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se registraron 95 mil 019 detenidos, de los que 39 eran relevantes; y en su gobierno, de octubre de 2024 a junio de 2026, se ha detenido a 56 mil 134 personas, 57 de ellas consideradas como relevantes.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que al comparar el promedio diario de mayo de cada año el del 2026 es el más bajo en los últimos 12 años al registrar un promedio de 47.3 homicidios diarios. Mientras que el periodo de enero a mayo de este año es el más bajo desde el 2016 con un promedio de 50.4.

Señaló que, de enero a mayo, ocho entidades concentraron el 54 por ciento del total de casos de homicidios dolosos a nivel nacional: Guanajuato con 8.8 por ciento; Baja California con 7.8 por ciento; Chihuahua con 7.7 por ciento; Sinaloa con 6.8 por ciento; Morelos con 5.9 por ciento; Estado de México con 5.9 por ciento; Guerrero con 5.5 por ciento y Veracruz con 5.3 por ciento. Por otro lado, al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo en 2026, se identificó que 28 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí con -81 por ciento; Zacatecas con -63 por ciento y Quintana Roo con -60.8 por ciento, lo que demuestra el impacto de la coordinación con las entidades federativas.

Además, puntualizó que los estados que al inicio del Gobierno de la Presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones en el promedio diario de homicidio doloso por mes: respecto a febrero de 2025, Guanajuato con -68 por ciento; respecto a septiembre de 2024, Baja California con -46 por ciento y Estado de México con -60 por ciento; respecto a octubre de 2024, Guerrero con -56 por ciento y respecto a abril de 2026, Morelos con -49 por ciento.

Destacó que el promedio diario de delitos de alto impacto presentó una disminución del 31 por ciento, al pasar de 636.6 en septiembre de 2024 a 437.7 en mayo de 2026. Mientras que con datos preliminares el impacto anual a nivel nacional de la reducción en estos delitos es de 53 por ciento al registrar 969.4 en 2018 a 457.1 en 2026, con datos hasta mayo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a mayo de 2026 fueron detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además se desmantelaron 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados. Y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, se han detenido a mil 468 extorsionadores en 24 entidades de la República.

Agregó que derivado de la Operación Enjambre suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que forma parte de la política de combate a la corrupción y a la impunidad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han brindado 7 millones de servicios y trámites, se han realizado 441 mil 398 visitas casa por casa, se han realizado más de 100 conferencias de fomento a la lectura e historia con más de 74 mil libros entregados y la participación de más de un millón de jóvenes; se han realizado 678 Ferias de Paz, 27 Festivales por la Paz con 2 millones 557 mil asistentes; y mil 528 pláticas y talleres con 273 mil 511 jóvenes participantes.

Asimismo, se han entregado 83 mil 991 documentos de identidad, se han recuperado 421 espacios públicos y se han acercado actividades culturales y artísticas en 10 mil 460 Jornadas de Paz con la participación de casi 3 millones de niñas, niños y jóvenes. Mientras que con el Tianguis del Bienestar se han entregado 3 millones 129 mil artículos de primera necesidad beneficiando a 395 mil 500 personas en 32 municipios y 87 comunidades.

Informó que, con Sí al Desarme, Sí a la Paz se han intercambiado del 1 de octubre a la fecha, 11 mil 139 armas de fuego por dinero en efectivo, además de juguetes bélicos por opciones didácticas.

•⁠ ⁠“Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre 2024 y mayo 2026, hay una reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos, eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos”, puntualizó

•⁠ ⁠La incidencia de homicidio doloso registró una reducción de 46 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Este último dato representa la cifra más baja para un mes de mayo en los últimos 12 años

•⁠ ⁠De octubre de 2024 a mayo de 2026 se ha detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron cerca de 30 mil armas de fuego, casi 420 toneladas de drogas y se desmantelaron 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 22 estados