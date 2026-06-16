Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.— En Michoacán, la Cuarta Transformación se está demostrando con caminos, carreteras y obras que conectan a las comunidades con el desarrollo, afirmó Jesús Mora González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, al destacar la inversión histórica que encabeza el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedolla en infraestructura regional y obras financiadas a través del FAIESPUM.

Mora González subrayó que durante 2026 se invierten *426 millones de pesos en 17 obras regionales, que representan *68 kilómetros de caminos y carreteras. Explicó que estas acciones no sólo mejoran la movilidad, sino que fortalecen la economía local, reducen tiempos de traslado, conectan comunidades y atienden una demanda histórica de regiones que durante años fueron abandonadas por los gobiernos del viejo régimen.

El dirigente morenista destacó obras como el camino *Arantepacua–Turícuaro, impulsado con comunidades con autogobierno que se pusieron de acuerdo para concretar esta obra; así como los tramos **Villa Madero–Etúcuaro, **Paso Madero, **Los Reyes–Sicuicho, *Tingüindín–J. Jesús Díaz Tzirio y la rehabilitación de la *calle Balnearios en Huandacareo. También señaló que en *Uruapan se realizan cinco obras de mejoramiento, entre reencarpetamiento, rehabilitación y ampliación.

“Esta es la diferencia entre un gobierno de escritorio y un gobierno de territorio. Mientras la derecha habla desde la comodidad de la crítica, el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedolla está llegando a donde antes no llegaba nadie: a las comunidades, a los caminos rurales, a los municipios y a las regiones que sostienen la vida económica y social de Michoacán”, afirmó.

Jesús Mora resaltó que del 2023 al 2026 se han invertido 5 mil 608 millones de pesos en infraestructura, mediante *17 tramos multianuales, *57 obras regionales del FAIESPUM y 83 obras FISE, incluyendo conservación rutinaria. Señaló que estos datos confirman que Michoacán vive una etapa distinta, donde el recurso público se orienta a obras útiles y no a privilegios, deuda o negocios privados.

Finalmente, sostuvo que Morena seguirá defendiendo el proyecto que encabeza el maestro Alfredo Ramírez Bedolla, porque las obras regionales son también una disputa ideológica: “Para nosotros, transformar es conectar comunidades, dignificar caminos y garantizar que el desarrollo no se quede en las capitales ni en los centros de siempre. La 4T está construyendo justicia territorial, y eso se ve en cada camino, en cada tramo rehabilitado y en cada municipio que hoy tiene obra pública con sentido social”.