Múgica, Mich., 16 de junio de 2026.-El diputado local, Reyes Galindo Pedraza, destacó la importancia de brindar espacios de reflexión dirigidos a las y los jóvenes para prevenir riesgos digitales, ante ello refrendó su compromiso de impulsar acciones enfocadas a generar conciencia entre la comunidad estudiantil del Distrito 22 de Múgica.

Tras acudir a la conferencia “Des Conek-tate Re Conek-Tate”, en el Auditorio Municipal de Múgica, el legislador señaló la necesidad de realizar un uso responsable de las redes sociales, además dijo, que esta dinámica debe venir desde el seno familiar y vincularse con las instancias escolares, para fortalecer los lazos entre quienes se encargan de la educación de los menores.

El congresista recordó que: “desde el Congreso de Michoacán, hice una propuesta de Ley para moderar el uso de celulares en las escuelas de nivel básico, con el objetivo de prevenir riesgos ante posibles ataques cibernéticos, ya que los menores suelen ser el sector de mayor vulnerabilidad ante estos delitos”.

Es por ello, que Reyes Galindo, reiteró que este tipo de acciones deben realizarse en las escuelas de todos los niveles educativos, pues hoy por hoy en México es donde existe mayor población donde se utilizan las redes sociales y con ello, se incrementan las amenazas de que se incurran en delitos a través de las diferentes plataformas cibernéticas.

El diputado agradeció la invitación a esta conferencia, donde estuvieron presentes el alcalde de Múgica, José Alfredo Rentería Patiño; el director General del CBTA No. 114, Ramón García Basilio; el titular de la Unidad Académica de Múgica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, José Luis Bravo Aguilar, así como Cecilia Patricia Navarrete Soriano, Directora de la Policía Cibernética de la Fiscalía de Michoacán.

Asimismo, reconoció a la Fiscalía Estatal de Michoacán, por el impulso a este esquema para promover una navegación segura en el entorno digital, y la importancia de la comunicación, la convivencia sana y el equilibrio entre la vida digital y las relaciones personales entre niñas, niños y adolescentes.