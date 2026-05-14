Morelia, Mich.- Jueves 14 de mayo de 2026.- La pareja hallada asesinada a la orilla de la Presa de Cointzio, misma que horas antes fue privada de la libertad por sujetos armados en la colonia moreliana Santiaguito, quienes al momento de los hechos dijeron ser de la “Fiscalía” –según se aprecia y se escucha en un video difundido en la página de Revolución Social–, ya está identificada, indicaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

Los nombres

Datos obtenidos en la labor periodística permitieron conocer que los ahora finados respondían a los nombres de Juan Manuel R. y Mariana C., quienes fueron encontrados ultimados a tiros, a pocos metros de la presa y de un sendero de terracería, cerca de la Antigua Carretera a Pátzcuaro y de las compuertas, esto durante la tarde-noche del pasado martes.

Videocámaras captan el momento de la privación de la libertad; delincuentes indican ser de “Fiscalía”

🚨Videocámaras captan el momento la privación de la libertad de pareja levantada en col. Santiaguito y asesinada en la Presa de Cointzio. “¡Bájate, bájate! ¡Fiscalía, Fiscalía! ¡Las manos donde las vea!”, advirtieron los delincuentes al apuntar con un arma a las víctimas.… pic.twitter.com/eE7L2vO8UF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 14, 2026

De acuerdo con el material videográfico expuesto por la citada página, alrededor de las 13:09 horas del martes, las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport roja con blanco sobre la calle Pico de Tancítaro. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Sierra de Nahuatzen, un automóvil compacto les cerró el paso y una camioneta blanca, aparentemente de la marca Volvo, se colocó detrás de ellos.

De dicha unidad descendieron dos individuos; uno de ellos, el piloto, vestía una chamarra con parches en los hombros con logotipos aparentemente de la FGE y portaba un gafete. El sujeto sacó una pistola, apuntó hacia los agraviados y les gritó: “¡Bájate, bájate! ¡Fiscalía, Fiscalía! ¡Las manos donde las vea, donde las vea las manos, donde las vea las manos!”.

Los masculinos obligaron a Juan Manuel a descender de la EcoSport y lo subieron a la camioneta blanca. Asimismo, un tercer cómplice, quien vestía short rojo, playera negra y cachucha negra, bajó a Mariana y también la condujo por la fuerza hasta la Volvo, donde la ingresó a los asientos traseros. Acto seguido, los sujetos se llevaron a las víctimas en el mencionado automotor.

El hallazgo de los agraviados

Las horas transcurrieron y, poco antes de oscurecer, Juan Manuel y Mariana fueron localizados en un sitio boscoso junto a la Presa de Cointzio, pero ya sin vida y con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Patrulleros municipales y estatales acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Posteriormente, los cuerpos fueron identificados.

Víctimas tenían antecedentes penales: SSPC Morelia

Como dato adicional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, durante una entrevista con medios de comunicación, reveló que las víctimas contaban con antecedentes penales, pues ya habían sido detenidas por delitos del fuero común.

Con información de RED113 | Material videográfico de Revolución Social