Morelia, Mich.- Miércoles 13 de mayo de 2026.- En el Hospital Civil de Ciudad Salud lamentablemente murió Saúl Zamacona Hurtado, de 29 años de edad, policía municipal de Copándaro que resultó malherido cuando junto con sus compañeros fueron emboscados por delincuentes en la citada región, hecho de violencia registrado la tarde-noche del pasado viernes 8 de mayo, donde también quedaron lesionados otro oficial de la Guardia Civil y un poblador.

Sus órganos fueron donados

Zamacona sufrió un impacto en la cabeza, el cual posteriormente le ocasionó muerte cerebral ya estando internado en el citado nosocomio. El deceso de dicho elemento sucedió la tarde del anterior lunes y fue reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, se supo que los órganos de Saúl Zamacona fueron donados con el consentimiento de sus familiares, a efecto de salvar otras vidas, por lo cual las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes. Los deudos de Saúl reclamaron sus restos para otorgarles sepultura.

El momento de la agresión

Como se recordará, en la fecha del cobarde ataque, a los agentes les habían reportado unos sujetos armados a bordo de dos camionetas, así que atendieron la emergencia y cuando circulaban sobre la calle Corregidora, justo en la entrada a la cabecera municipal de Copándaro de Galeana, donde están los arcos, una camioneta Honda Odyssey les cerró el paso y varios individuos comenzaron a dispararles.

Los policías repelieron la agresión y solicitaron refuerzos. En el tiroteo quedaron lesionados Saúl, el agente Jovani Francisco Chávez, así como José Luis, éste último víctima colateral. Posteriormente llegó la ayuda y los heridos fueron canalizados al mencionado hospital, donde días después Zamacona feneció.

Hallan camionetas y un arma larga

El día de los hechos, unos patrulleros encontraron dos camionetas abandonadas, una de ellas, la Odyssey, estaba sobre el camino que conduce a la carretera Morelia-Salamanca; en el interior había un fusil AK-47, un chaleco táctico y cargadores. La otra unidad fue localizada baleada en el municipio de Chucándiro, sobre la carretera Copándaro-El Jacal, justo a la altura de la desviación hacia el sitio conocido como Los Baños I.

Los vehículos y el resto de los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad respectiva. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para dar con el paradero de los homicidas.

AGENCIA RED 113