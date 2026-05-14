Michoacán se mueve

Por Fany Santiago

La apuesta por transformar la movilidad y la imagen urbana

Durante años, hablar de Michoacán era hablar de rezagos, abandono y oportunidades detenidas. Hoy, poco a poco, la conversación comienza a cambiar. El estado vive una apuesta visible por transformar sus ciudades, modernizar la movilidad y recuperar espacios públicos que durante mucho tiempo parecían olvidados.

Obras como el teleférico de Uruapan, el proyecto del teleférico en Morelia y el arranque del Morebus representan mucho más que infraestructura. Son señales de una visión distinta de ciudad: más conectada, más moderna y pensada para las personas.

En un país donde muchas veces las grandes obras terminan concentrándose únicamente en las principales metrópolis, Michoacán comienza a construir una narrativa distinta: la de un estado que entiende que la movilidad también es justicia social. Porque una persona que tarda menos tiempo en trasladarse tiene más tiempo para trabajar, estudiar, convivir y vivir mejor.

El caso del teleférico en Uruapan ha llamado la atención precisamente porque rompe con la idea de que este tipo de proyectos solo pueden existir en ciudades como Ciudad de México o Monterrey. Apostar por un sistema de movilidad moderno también significa apostar por una nueva imagen urbana, por atraer turismo, inversión y fortalecer el sentido de pertenencia de quienes habitan estas ciudades.

Lo mismo ocurre con el Morebús en Morelia. Durante años, la capital michoacana creció con problemas de tráfico, saturación vial y transporte insuficiente. Hoy, el inicio de esta obra abre la posibilidad de pensar una ciudad más ordenada, más eficiente y con mejores alternativas de movilidad para miles de personas.

Y también se destaca una gran inversión en obra pública en puentes, vialidades y carreteras como:

1.- Puente Independencia (abril 2026): Se abrieron los carriles superiores del puente ferroviario, mejorando la conexión con la zona de Policía y Tránsito con una estructura de concreto hidráulico de 400 metros de longitud.

2.- Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro (abril 2026): Inauguración de la primera gaza (dirección Pepsi hacia Av. La Huerta) y apertura del puente principal que conecta el libramiento con la Calzada La Huerta, con una longitud de 617 metros.

3.- Distribuidor Vial Eréndira – Mercado de Abastos (febrero 2026): Apertura del puente norte tras 5 meses de construcción, permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos con una inversión de 442 millones de pesos.

4.- Puente de la Salida a Salamanca (etapas previas): Apertura a la circulación en la zona norte de la ciudad.

5.- Rehabilitación de la Red Carretera Estatal (2025-2026): Se han intervenido más de 1,500 kilómetros de carreteras en diversas regiones del estado para mejorar la conectividad y seguridad.

6.- Modernización de la Autopista Pátzcuaro – Uruapan: Ampliación a 4 carriles (iniciada/en proceso).

7.- Modernización de la Autopista Uruapan – Nueva Italia: Mejora de la conectividad

Y es que las ciudades competitivas ya no se miden únicamente por sus edificios o su crecimiento económico. También se miden por la manera en que las personas pueden desplazarse dentro de ellas, por la calidad de sus espacios públicos y por la visión de futuro que proyectan.

Cada gobierno tiene su propia firma y visión y también en diferentes momentos la población manifiesta distintas necesidades en donde se ha observado a un Michoacán con una nueva visión construyendo hacia la igualdad de género y el reconocimiento a la función y profesionalismo y sin duda quienes destacan en el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla que han hecho posible estas mejoras en la movilidad y el desarrollo urbano son la Arquitecta Gladyz Butanda que con visión, compromiso e institucionalidad no ha parado de trabajar para hacer posible una encomienda conjunta para llevar a otro nivel la movilidad en el estado y de ese mismo modo sin parar y construir ha caminado Rogelio Zarazúa, quien bajo un mismo sueño hacen equipo para mejorar las vialidades y movilidad de nuestro estado.

La transformación urbana tiene un impacto incluso en la percepción colectiva. Una ciudad iluminada, conectada y con infraestructura moderna genera confianza, cambia el ánimo social y fortalece la identidad de sus habitantes. Las obras públicas no solo modifican calles o avenidas; también modifican la forma en que una sociedad se piensa a sí misma. Porque hablar de movilidad también es hablar de dignidad, desarrollo y futuro.

Por supuesto, ningún proyecto está exento de críticas o retos. Toda gran obra implica debates sobre costos, tiempos y ejecución. Sin embargo, también es importante reconocer cuando un estado decide apostar por infraestructura que durante décadas parecía imposible.

Hoy Michoacán comienza a entrar a una conversación nacional distinta: la de los estados que buscan modernizarse, elevar su competitividad y construir ciudades más humanas.

Porque la transformación no solo se promete. También se construye, se recorre y se vive todos los días y así avanzar hacia siendo un estado que se transforme teniendo una ciudad más humana, moderna y competitiva.