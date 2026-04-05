Morelia, Mich.- Domingo 05 de abril de 2026.- Un hombre murió ahogado en una alberca de aproximadamente 2.40 metros de profundidad, ubicada en los Baños Villalongín, situados en la calle Aquiles Serdán del Centro Histórico de Morelia, con acceso por uno de los arcos del Acueducto, informaron autoridades policiales.

🚨 #ÚltimaHora | Reportan la muerte de un hombre en una alberca de los baños Villalongin, en el centro de #Morelia; la persona al parecer murió ahogada y aún no está identificada. El lugar ya fue acordonado por autoridades que ya investigan los hechos. #AvanceInformativo pic.twitter.com/BhwS8cFQvZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 5, 2026

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este domingo en el comentado inmueble, localizado frente a la Plaza Villalongín, en las inmediaciones de la Fuente de las Tarascas y a una cuadra de la avenida Francisco I. Madero Oriente.

De acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística, personal del referido negocio solicitó apoyo al número de emergencias tras percatarse del incidente. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, el masculino no reaccionó y se confirmó su fallecimiento.

El ahora difunto permanece en calidad de no identificado, él tenía entre 30 y 35 años de edad. Versiones preliminares señalan que se encontraba presuntamente bajo los efectos de bebidas embriagantes y que estaba solo en el lugar, luego de que sus acompañantes se habrían retirado. En determinado momento ingresó a nadar a la piscina y sucedió la tragedia.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la entrada al establecimiento y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, la Unidad de Atención Inmediata inició las diligencias respectivas y trasladó del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113