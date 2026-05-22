Morelia, Michoacán, a 22 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que inició actos de investigación con relación a los hechos registrados este día en la localidad de La Estancia de Amezcua, municipio de Zamora, donde se reportó un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y presuntos integrantes de un grupo delincuencial.

Derivado de estos acontecimientos, se tiene conocimiento de seis policías lesionados, así como un joven herido de manera colateral, quienes reciben atención médica correspondiente.

Personal de la institución se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias ministeriales y periciales conducentes.

La Fiscalía General del Estado mantiene coordinación con autoridades de seguridad estatales y federales para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

La institución continuará informando conforme el avance de las investigaciones y en la medida en que las condiciones legales lo permitan.