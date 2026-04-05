Morelia, Michoacán, a 05 de abril del 2026.- Continúa abierto el registro de aspirantes en la Convocatoria de Nuevo Ingreso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la cual estrenará oferta académica para el próximo ciclo escolar.

La rectora Yarabí Ávila González precisó que, las y los jóvenes que aún no realizan el trámite lo podrán hacer hasta el próximo 12 de junio, “invitamos a las alumnas y alumnos de preparatoria a que conozcan la oferta educativa de la Máxima Casa de Estudios, tenemos nuevos programas académicos, nos dará mucho gusto recibirlas y recibirlos en esta gran institución”.

Las y los aspirantes pueden realizar el trámite de manera personal a través de la página oficial www.umich.mx. Es importante mencionar que, los estudiantes de secundaria que deseen continuar sus estudios de bachillerato en la Universidad Michoacana contarán con el pase universal, por lo que no presentarán examen de admisión, sino un curso de inducción que se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto.

“Invitamos a quienes egresarán de la preparatoria, o a quienes tienen interés de continuar su formación profesional, a que conozcan la oferta educativa que tiene la casa de estudios y sean parte de la nueva generación de nicolaitas”, planteó la rectora Yarabí Ávila.