Morelia, Michoacán, 12 de junio de 2026.- Mañana, sábado 13 de junio, el Palacio del Arte se llenará de música y baile con la presentación gratuita de La Sonora Santanera de Carlos Colorado, agrupación estelar encargada de inaugurar la serie de conciertos del Jalo Futbolero.

Al respecto, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que el acceso a este primer gran evento será completamente libre, por lo que no se requerirá boleto de entrada.

“Las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y el concierto estelar comenzará a las 21:00 horas. Recomendamos al público asistir con anticipación, ya que una vez alcanzado el aforo máximo permitido no será posible el ingreso”, señaló el titular de la política turística estatal.

Con siete décadas de trayectoria, La Sonora Santanera de Carlos Colorado pondrá a bailar al público con algunos de los temas más representativos de su repertorio, entre ellos “La Boa”, “Perfume de Gardenias”, “Luces de Nueva York”, “El Ladrón” y “Corazón de Acero”, canciones que han trascendido generaciones y forman parte de la historia musical de México.

El Gobierno de Michoacán, a través de la Sectur estatal, invita a las familias michoacanas y visitantes a disfrutar de esta experiencia que combina la emoción del fútbol con grandes espectáculos musicales, como parte de las actividades del Jalo Futbolero.