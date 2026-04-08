Morelia, Mich.- Miércoles 08 de abril de 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a cinco personas tras una riña registrada la noche de ayer martes en el fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de la ciudad. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, los susodichos son señalados por algunos vecinos como presuntos ladrones y vendedores de sustancias ilícitas.

VIDEOS | Elementos de la Policía Morelia detuvieron a cinco personas tras una riña registrada la noche de ayer martes en el fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de #Morelia. pic.twitter.com/y89iUek4hq — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 8, 2026

Vecinos toman acciones

En un video difundido en redes sociales se observa cómo varios colonos ingresan a un edificio y sacan muebles de un departamento, al parecer ocupado por los ahora investigados, objetos que fueron arrojados desde la parte alta hacia la calle y luego les prendieron fuego.

Intervención de la Policía

En otro material videográfico se aprecia el momento en que patrulleros municipales ya se encuentran en el lugar, tienen asegurados a los sospechosos y los escoltan por los pasillos del edificio para bajarlos y subirlos a las unidades.

Traslado a barandillas y proceso de investigación

Se supo que las personas detenidas fueron trasladadas al área de barandillas municipal, donde las instancias competentes se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes del caso. Hasta el momento, la Policía no ha revelado más detalles del asunto.

Antecedente

Trascendió, de manera extraoficial, que los individuos al parecer también participaron en el pleito ocurrido durante el mediodía de ayer martes en la avenida Paseo Campo Nubes.

AGENCIA RED 113