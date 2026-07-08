Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y promover una mejor comprensión de los procesos de urbanismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (Implan), continúa con el ciclo de talleres especializados.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la planeación urbana, brindar herramientas que faciliten los procesos administrativos y promover un desarrollo ordenado de la capital.

Como parte de este programa, el lunes se impartió el taller “Uso de Geoportal y Mapa Interactivo”, a cargo del Implan, mientras que este martes la Sedum desarrolló la capacitación “Elaboración de Estudios de Impacto Urbano y Vial”, en la que las y los asistentes conocieron herramientas y criterios para la elaboración de este tipo de estudios.

El ciclo de capacitaciones continuará el 13 de julio con el taller “Trámite de requisitos para licencias de construcción con dictamen de habitabilidad” y el 14 de julio con “Integración de expedientes para tramitar un fraccionamiento en Morelia”, ambos en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

Estas actividades fortalecen las capacidades de quienes participan en la planeación, gestión y ejecución del desarrollo urbano, además de acercar a la ciudadanía información útil sobre los procedimientos y herramientas que contribuyen al crecimiento ordenado de la capital michoacana.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales oficiales de la Sedum y el Implan, a lo que cabe mencionar que cada taller tiene una cuota de recuperación de 200 pesos.