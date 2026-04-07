Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- Michoacán reafirma su esencia como “el alma de México”. Gracias a su vasta riqueza cultural, naturaleza imponente y tradiciones vivas, el estado se consolida nuevamente entre los destinos predilectos del país al sumar siete nominaciones en los premios Lo Mejor de México 2026, de la revista México Desconocido.

Estas postulaciones reflejan la grandeza de un estado que lo tiene todo: desde espectáculos naturales únicos en el mundo, Pueblos Mágicos llenos de historia, sabores y aventura hasta rutas turísticas que conectan con la identidad más profunda de México.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que la entidad compite en siete categorías que muestran la amplitud de su oferta turística: Mejor experiencia para vivir una vez en la vida, con la Mariposa Monarca; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica con Pátzcuaro; Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza con Tlalpujahua; Mejor destino que es una joya oculta con Uruapan; Mejor ruta turística con la Ruta de Artesanías, y finalmente Mejor destino para turismo de negocios y reuniones.

“Estas nominaciones son resultado del trabajo conjunto de las y los michoacanos, quienes con su calidez, talento y orgullo mantienen vivas nuestras tradiciones y enriquecen la experiencia de quienes nos visitan”, subrayó el funcionario estatal.

Las y los viajeros pueden votar de manera sencilla ingresando al sitio https://lomejormexico.com/, donde únicamente deben registrarse con un correo electrónico para participar. Michoacán se encuentra en las categorías 1, 4, 5, 6, 11 y 12, sin necesidad de completar todas las opciones, permitiendo apoyar directamente a sus favoritos.

Mientras que en el enlace https://lomejormexico.typeform.com/turismomice, es donde se puede votar por la séptima nominación en la que se reconoce a Michoacán como un destino ideal para congresos y encuentros que buscan autenticidad a través de su arquitectura patrimonial, tradición y gastronomía, lo que genera experiencias memorables.

Con presencia en más de la mitad de las categorías del certamen, el estado reafirma su lugar como uno de los destinos más completos del país, donde cada región ofrece algo distinto, auténtico e inolvidable.