Morelia, Michoacán; 07 de julio de 2026.- Siguiendo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar de forma permanente contra riesgos en esta temporada de lluvias, personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó limpieza del Dren Barajas.

Este martes, una cuadrilla de trabajadores se presentó en la avenida Siervo de la Nación (a la altura de la base del transporte público) para cumplir estas acciones y retirar los deshechos arrastrados por la lluvia.

Haciendo uso de maquinaria y maniobras manuales, retiraron aproximadamente 14 metros cúbicos de basura, ramas y troncos; lo que restituyó la circulación del agua.

El Gobierno de Morelia refrenda que sus diferentes dependencias continuarán labores para evitar inundaciones y salvaguardar a la población en esta temporada de lluvias.