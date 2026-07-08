Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña continua posicionado como el principal favorito para llevar las riendas de la administración de Michoacán, de acuerdo a las casas encuestadores que lo colocan como puntero.

“ERISAN CONSULTORES”, realizó un ejercicio donde cuestionó las preferencias de la ciudadanía para llevar la ruta en los comicios del 2027.

Los resultados favorecieron a Carlos Torres Piña con el 25.1 por ciento, seguido de Raúl Morón Orozco con el 21.2 por ciento, Grecia Quiroz el 16.8 por ciento, Alfonso Martínez Alcázar con el 13.2 por ciento, Guillermo Valencia Reyes el 9 por ciento,

Carlos Herrera Tello el 8 por ciento, Otra/o 5.5 por ciento y No sabe/no contestó 1.2 por ciento.

Por su parte la empresa encuestadora “DEMOSCOPIA” realizó otra actividad enfocada rumbo al 2027 en Michoacán, donde preguntó si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador(a), ¿Por cuál partido votaría?

El resultado posicionó a Morena con el 35. 7%, Acción Nacional con 25.6%, PRI 8.4%, MC 5.9%, PVEM, 5.3%, PT 4.8%.

Respecto a las figuras políticas de Morena que se encuentran con interés de gobernar el estado, la casa encuestadora “DEMOSCOPIA” realizó el cuestionamiento de ¿Quien le gustaría que fuera el candidato(a) de Morena para gobernador(a) del estado de Michoacán?.

Los resultados han sido contundentes y colocan al Fiscal con licencia, Carlos Torres Piña con el 30.5 por ciento, seguido del senador con licencia Raúl Morón Orozco con el 20.1 por ciento, enseguida a la diputada local con licencia Fabiola Alanís Sámano con el 17.3 por ciento, mientras que la ex funcionaria estatal, Gladyz Butanda con el 9.8 por ciento, por su parte Gabriela Molina, ex funcionaria estatal con el 3.1 por ciento y la senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio con el 1.7 por ciento.

Otro de los ejercicios de “DEMOSCOPIA” deriva de la consulta de ¿Quien le gustaría que fuera el próximo gobernador(a) de Michoacán?, el resultado de nueva cuenta fue arrasador a favor de Carlos Torres Piña con el 31.6 por ciento, Carlos Soto Delgado con el 25.8, Grecia Quiroz el 14.7, Carlos Herrera Tello 11.5, y Guillermo Valencia Reyes el 5.3 por ciento.