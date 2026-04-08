Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- La prevención y atención de la violencia contra las mujeres se ha fortalecido mediante una política integral que amplía la capacidad institucional en todo el estado y acerca servicios especializados a los territorios para garantizar protección, acompañamiento y acceso a derechos, informó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, señaló que el Gobierno de Michoacán realiza acciones concretas como la recuperación de espacios públicos y la instalación de 127 Centros LIBRE en municipios y comunidades con autogobierno, con lo que se amplía la cobertura territorial y se fortalece la capacidad de atención y acompañamiento a mujeres en todo el estado.

Además de la aplicación 911 Michoacán, la Línea Violeta mantiene su atención inmediata a través del número 800 685 3711, reforzada por la red de Zonas Seguras OXXO, que funcionan como puntos estratégicos de resguardo y apoyo ante riesgos inminentes. Asimismo, para fortalecer la autonomía y salud de las mujeres, se encuentra activa la línea 075, especializada en brindar orientación y acompañamiento sobre derechos sexuales y reproductivos.

La atención también contempla mecanismos de protección para quienes enfrentan violencias extremas. A través de refugios para víctimas, se ofrece resguardo, atención especializada y condiciones para que las usuarias y sus familias puedan reconstruir su proyecto de vida con mayor seguridad, respaldo institucional y perspectiva de derechos.

Por otro lado, el programa Las Solidarias fortalece e impulsa la autonomía económica de las mujeres mediante el fortalecimiento de sus proyectos productivos, brindándoles herramientas clave para romper con los ciclos de violencia estructural.

Con estas acciones, Michoacán no solo responde a la urgencia de atender a las víctimas, sino a la convicción de construir un estado con más justicia, más protección y garantía de derechos para todas.

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- La prevención y atención de la violencia contra las mujeres se ha fortalecido mediante una política integral que amplía la capacidad institucional en todo el estado y acerca servicios especializados a los territorios para garantizar protección, acompañamiento y acceso a derechos, informó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, señaló que el Gobierno de Michoacán realiza acciones concretas como la recuperación de espacios públicos y la instalación de 127 Centros LIBRE en municipios y comunidades con autogobierno, con lo que se amplía la cobertura territorial y se fortalece la capacidad de atención y acompañamiento a mujeres en todo el estado.

Además de la aplicación 911 Michoacán, la Línea Violeta mantiene su atención inmediata a través del número 800 685 3711, reforzada por la red de Zonas Seguras OXXO, que funcionan como puntos estratégicos de resguardo y apoyo ante riesgos inminentes. Asimismo, para fortalecer la autonomía y salud de las mujeres, se encuentra activa la línea 075, especializada en brindar orientación y acompañamiento sobre derechos sexuales y reproductivos.

La atención también contempla mecanismos de protección para quienes enfrentan violencias extremas. A través de refugios para víctimas, se ofrece resguardo, atención especializada y condiciones para que las usuarias y sus familias puedan reconstruir su proyecto de vida con mayor seguridad, respaldo institucional y perspectiva de derechos.

Por otro lado, el programa Las Solidarias fortalece e impulsa la autonomía económica de las mujeres mediante el fortalecimiento de sus proyectos productivos, brindándoles herramientas clave para romper con los ciclos de violencia estructural.

Con estas acciones, Michoacán no solo responde a la urgencia de atender a las víctimas, sino a la convicción de construir un estado con más justicia, más protección y garantía de derechos para todas.