Agililla, Mich.- 23 de febrero de 2026.- Este lunes, criminales reactivaron la quema de vehículos en la cabecera municipal de Aguililla, donde también fue siniestrado un banco del Bienestar y la base combis del transporte público.

Pobladores informaron que esta mañana los delincuentes incendiaron al menos 5 automotores en distintos puntos de dicha localidad, en la que se tiene mayor presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación y cuna del líder de dicho grupo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuyo abatimiento en Tapalpa, Jalisco detonó una serie de reacciones criminales, en distintos puntos del país.

En el caso particular de Aguililla, hay un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional y se ha enviado reforzamiento de elementos federales y estatales para restablecer el orden y evitar más hechos similares.

En la misma región, pero sobre la carretera Apatzingán -Aguililla se reportó durante la mañana el bloqueo con uso de un camión de reparto de refrescos, mismo que a decir de las autoridades estatales fue retirado en minutos.

En tanto que a nivel estatal continua un fuerte despliegue operativo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado, con apoyo aéreo para inhibir cualquier hecho violento y salvaguardar a la población.