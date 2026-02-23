Morelia, Michoacán; 23 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que no hay nada más poderoso que la fuerza del Estado y eso quedó demostrado este domingo durante el operativo realizado en el estado de Jalisco para detener a un líder delincuencial.

Al dirigir un mensaje desde las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia, -donde se laboró de manera normal- el edil reconoció la actuación del Ejército Mexicano y de las fuerzas del orden que participaron en este operativo. Además, envió sus condolencias a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

La coordinación, destacó, fue fundamental para lograr el éxito. Ante los medios de comunicación precisó que se mantuvo comunicación directa desde temprana hora con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal general Carlos Torres Piña para, desde el ámbito de competencia municipal apoyar el operativo.

Asimismo, informó que se blindaron los accesos a Morelia, se desplegó a todos los elementos de Policía Morelia quienes no dudaron en atender el llamado; fue así que los recorridos de prevención y vigilancia se reforzaron en la zona urbana y rural de la capital michoacana, con especial atención a las entradas de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el Presidente Municipal subrayó que el mensaje que debe permear a nivel nacional es que no hay nada más poderoso que la fuerza del Estado y eso quedó patente con la colaboración con la Federación, el Gobierno Estado y Policía Municipal.

El Presidente Municipal mencionó que la capital se encuentra en orden y en paz, por ello llamó a retomar las actividades normales y seguir adelante cada uno en nuestros puestos de trabajo y tareas diarias.