Morelia, Michoacán; 25 de mayo de 2026.- En reunión con vecinas y vecinos del Centro Histórico de Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, presentó el proyecto de reforma para fortalecer el trabajo de las y los jefas de barrios o manzanas.

En este diálogo franco y abierto, Yankel Benítez reconoció el papel que juegan estos morelianos y morelianas que todos los días representan a su comunidad, buscando siempre el beneficio de sus colonias.

“Ellas y ellos ya organizan, ya resuelven, ya dan la cara cuando más se necesita y es tiempo de darles

el lugar que merecen”, destacó el secretario del Ayuntamiento.

Yankel Benítez, explicó que la modificación al reglamento busca elevar las facultades de las y los jefes de barrios, como parte de una política fundamental del Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, que impulsa precisamente la participación ciudadana y el reconocimiento a quienes aportan a la comunidad.