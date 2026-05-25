Morelia, Michoacán; a 24 de mayo de 2026.- Un hombre de 30 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por Policía Morelia, luego de asegurarle un arma de fuego, cartuchos útiles y sustancia con características de cristal en un establecimiento de la zona del Mercado de Abastos.

Tras atender un reporte recibido vía C5i sobre un sujeto que amenazó a otro con arma de fuego, los oficiales arribaron al lugar y se entrevistaron con el reportante, quien señaló al presunto agresor.

Durante la inspección, no se encontraron objetos ilícitos en posesión directa del masculino. Sin embargo, al revisar una mochila que estaba en el sitio, los agentes localizaron un arma de fuego, un frasco con bolsas que contenían una sustancia transparente con características similares al cristal, así como cartuchos útiles.

El detenido, el arma y la presunta droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal.