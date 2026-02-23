Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a instituciones educativas de nivel básico y medio superior a participar en los conciertos didácticos de la Primera Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), una propuesta formativa que acerca a niñas, niños y adolescentes a la experiencia de la música orquestal en vivo.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que estas actividades fomentan el interés por las artes desde la escuela. “Queremos que más estudiantes vivan la experiencia de escuchar una orquesta en vivo, conozcan la música de concierto y encuentren en la cultura un espacio de aprendizaje, creatividad y convivencia”, señaló.

Las presentaciones se realizarán del 15 al 17, del 22 al 24, y los días 29 y 30 de abril, a las 10:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, colonia Centro, con entrada gratuita y una disponibilidad de 3 mil 360 espacios destinados a grupos escolares.

Bajo la temática “Visita a un país”, la Osidem ofrecerá un viaje musical por las culturas del mundo. Dirigida por Enrique Diemecke, y con la participación del director invitado Marcos Franco Faccio Zanza, la orquesta brindará al público estudiantil una experiencia didáctica y participativa para descubrir la música de concierto desde una perspectiva cercana.

Estas acciones buscan promover y preservar la música orquestal como patrimonio cultural, además de incentivar el interés por las artes y el disfrute de bienes culturales entre la comunidad escolar. Para participar las escuelas pueden comunicarse al 443 411 7012.