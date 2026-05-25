Morelia, Michoacán, a 25 de mayo de 2026.- La movilidad incluyente es un derecho que debe trasladarse de la ley a la realidad, destacó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Josué Mejía, durante su participación en el diálogo “Así se vive la transformación”, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

El encuentro se realizó en las inmediaciones de la Estación Presidencia del Teleférico de Uruapan, donde autoridades estatales, representantes de organizaciones civiles y personas con discapacidad, dialogaron sobre la importancia de construir un transporte público accesible para la ciudadanía, independientemente de su condición.

Durante su intervención, el ombudsperson, Josué Mejía, señaló que construir espacios públicos accesibles, significa avanzar hacia un Michoacán más humano, consciente e inclusivo, donde todas las personas puedan vivir, transportarse, y, con sus observaciones, abonar a la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.

Resaltó su visión de cambiar el rol observativo de la CEDH por uno participativo, que incida en el impulso de esas políticas públicas, lo que llevó a fortalecer al Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CEDH, a cargo de Yareni Karla Pérez Vega, así como a la implementación de una agenda de trabajo para certificar empresas, instituciones y espacios, tanto públicos como privados, en materia de accesibilidad universal.

En ese sentido, reconoció la receptividad que ha tenido el Gobierno de Michoacán, a través de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, para tomar en cuenta las observaciones realizadas por el Comité Técnico del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, agrupaciones del rubro y ciudadanos en general, para hacer del Teleférico de Uruapan la obra pública más inclusiva de la entidad.

Por su parte, el titular del Ejecutivo, Alfredo Ramírez, detalló que, al integrar todos los sistemas para personas con discapacidad en el Teleférico de Uruapan, no sólo refleja la construcción de una obra más, sino que convierte esta acción en una “revolución humanista”, cuyo objetivo es transformar la vida de todas las personas, sobre todo aquellas que no tienen la posibilidad de trasladarse por la ciudad mediante el transporte tradicional.

En tanto, Gladyz Butanda, aseguró que cada obra tiene una visión fundamentada en una política de inclusión completa, para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, desde las vialidades, los transportes públicos y, sobre todo, en cada proyecto gubernamental que aún está por edificarse.

Yareni Karla Pérez Vega, titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se sumó al reconocimiento del Teleférico de Uruapan como un “símbolo humanista”, pues expresó que, cuando gobierno, sociedad y personas con discapacidad caminan juntas, no hay barrera imposible de transformar en oportunidad, dignidad y esperanza para Michoacán.

Asimismo, como parte testimonial de este encuentro, Daniel Márquez Gerardo, presidente del proyecto “Caminemos Juntos”, señaló que, sin importar cuáles sean las capacidades de cada persona, el objetivo principal es tener una ciudad digna y accesible para todos.

Mariana del Carmen Ramírez Duarte, vicepresidenta de la Fundación “De La Cabeza al Cielo”, agradeció a las autoridades presentes que, por primera vez en Michoacán, hayan tomado en cuenta a personas que siempre habían sido excluidas.

Al finalizar el acto protocolario, el presidente, Josué Mejía, en conjunto con personal de la CEDH, acompañaron a diversas personas con discapacidad a un recorrido por el Teleférico de Uruapan, en un trayecto que comprendió de la estación Presidencia a la del Parque Nacional.

Al evento también asistieron, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar en el Estado; María Elena Huerta, del Instituto del Transporte del Estado; y, Luis Araujo Arcos, encargado de la Visitaduría Regional de Uruapan.