Morelia, Michoacán, 8 de junio de 2026 .- Con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas del Poder Judicial de Michoacán desempeñen sus funciones con integridad, profesionalismo y apego a los principios institucionales, el Comité de Ética impulsa acciones permanentes de prevención, orientación y fortalecimiento de la cultura ética de la institución. Sobre este tema habló el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, durante una nueva emisión del programa El Arte de lo Bueno y lo Justo.

Durante la entrevista, explicó que el actual Código de Ética surgió a partir de la reforma judicial para actualizar la normativa interna y reforzar los principios que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas, contribuyendo así a una adecuada función institucional y a un trato digno hacia las personas justiciables, litigantes y ciudadanía en general.

Asimismo, señaló que el Comité de Ética trabaja en coordinación con distintas áreas del Poder Judicial para promover buenas prácticas, fomentar ambientes laborales respetuosos y desarrollar estrategias de prevención, además de emitir recomendaciones cuando sea necesario.

Destacó que el nuevo Poder Judicial mantiene una política de cercanía con la ciudadanía, por lo que se fortalecen los mecanismos para recibir observaciones y quejas relacionadas con la conducta de las personas servidoras públicas, reiterando el compromiso institucional con la igualdad, la no discriminación y el combate a la corrupción.

Flores Vargas hizo hincapié en que se puede tener la certeza de que en el Nuevo Poder Judicial existe apertura para escuchar y atender las inquietudes de los usuarios, señalando que, cuando se presentan situaciones relacionadas con faltas a la ética, como actos de corrupción o conductas discriminatorias, el Comité de Ética permanece atento para atender los casos que correspondan, con la firme convicción de combatir estas prácticas y fortalecer la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

El capítulo completo puede verse a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán: https://youtu.be/7-fxIgGUc-M