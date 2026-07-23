Morelia, Mich.- Jueves 23 de julio de 2026.- Dos presuntos delincuentes fueron detenidos durante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil (GC) y vigilantes del Agrupamiento Tigre, luego de una persecución en la que hubo disparos y se recuperaron dos vehículos robados.

#Video 🚨 Graban el momento justo del robo de una camioneta en Morelia; detienen a los 2 robacarros tras persecución; esto sucedió: pic.twitter.com/WvlPinHX38 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 24, 2026

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la tarde de este jueves dos sujetos se apoderaron de una camioneta Mazda CX-5 roja, con matrícula PTU-13-5B, que se encontraba estacionada sobre la calle General Manuel Rangel, en la colonia Chapultepec Oriente.

Tras el reporte realizado por vecinos al número de emergencias, integrantes del Agrupamiento Tigre iniciaron la búsqueda de la unidad, a la que posteriormente se sumaron patrulleros municipales y estatales.

Los sospechosos fueron ubicados y se desató una persecución por diversas vialidades de la zona suroriente capital michoacana. Durante la movilización, los amantes de lo ajeno realizaron disparos contra los uniformados.

La persecución concluyó sobre la calle Profesor Jesús Romero Flores, en la colonia Camelinas, donde los implicados fueron interceptados, acorralados y finalmente capturados.

En el sitio, los agentes recuperaron la camioneta Mazda roja y aseguraron además un automóvil Mazda gris oscuro, ambos con reporte de robo, así como una pistola.

La situación fue notificada a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes. Los ahora indiciados quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

AGENCIA RED 113