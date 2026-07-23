Morelia, Mich.- Jueves 23 de julio de 2026.- Un hombre que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en el estado de Quintana Roo fue detenido por elementos de la Guardia Civil (GC) en la capital michoacana, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con los datos obtenidos, el arresto se derivó de un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Elías Pérez Ávalos, al oriente de Morelia. Al lugar acudieron agentes de s

Seguridad Vial para atender el percance.

Durante las labores correspondientes, los oficiales verificaron los antecedentes del involucrado y detectaron que era buscado por las autoridades de Quintana Roo mediante una orden de aprehensión.

Tras confirmar dicha situación jurídica, los uniformados procedieron a asegurar al individuo y lo pusieron a disposición de la autoridad competente, instancia que continuará con las actuaciones legales respectivas.

AGENCIA RED 113