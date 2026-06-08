Paracho, Mich.- 8 de junio de 2026.- Desde temprana hora, un nutrido grupo de habitantes de esta comunidad de Pomacuarán, iniciaron un bloqueo en la carretera que va de Uruapan a Paracho, a lo que se suma la retención de 7 policías.

Los inconformes demandan diálogo con autoridades, para exigir mayor seguridad en la zona, ya que refieren en fechas recientes se han registrado varios asaltos y robos, así como secuestros en esa región.

#Video | Un grupo de ciudadanos, hartos de la inseguridad que prevalece en su región, bloqueó con vehículos el cruce carretero Uruapan–Paracho–Pomacuarán para exigir atención de las autoridades. 🔴 https://t.co/eTBeGtIfYs — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 8, 2026

Además, los comuneros piden la acreditación de elementos de seguridad en la comunidad e instalación de un cuartel policial, una ambulancia comunal para urgencias, entre otros puntos.

Al sitio acudieron 7 policías con la intención de entablar dialogo con los manifestantes, pero fueron retenidos y a bordo de dos patrullas, trasladados a la jefatura de tenencia de Pomacuarán, a manera de presión para que se instale una mesa de diálogo.

AGENCIA RED 113