Morelia, Mich.- Lunes 08 de junio de 2026.- Tres vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre la avenida San Juanito Itzícuaro, al poniente de Morelia, incidente que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la mañana de este lunes a la altura de las canchas de fútbol de San Juanito Itzícuaro y fue reportado al número de emergencias. Posteriormente, al sitio acudieron agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución y a velocidades moderadas, evitar manejar bajo los efectos del alcohol, drogas o en estado de fatiga; además, utilizar las direccionales e intermitentes y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

AGENCIA RED 113