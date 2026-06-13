Tocumbo, Mich.- 12 de junio de 2026.- Un sujeto fuera de sí, atacó a balazos a su ex esposa, a sus dos pequeños hijos y al ex suegro, dentro de una vivienda en la comunidad de Santa Inés, perteneciente a este municipio de Tocumbo. En el lugar falleció la fémina y uno de los niños, posteriormente en un nosocomio de Los Reyes perdió la vida el otro infante, mientras que el sexagenario se debate entre la vida y la muerte.

Las víctimas mortales son Yolanda B., de 39 años de edad, sus hijos Jorge Arturo de 12 años y Miguel Ángel de tan solo 9; mientras que quien aún lucha por su existencia en el Hospital del IMSS – Bienestar es José Carlos de 64 años de edad.

Sobre los hechos, se pudo establecer por dicho de familiares de las víctimas y vecinos, que escucharon una discusión en la vivienda ubicada en la calle Morelos, seguida por varias detonaciones de arma de fuego.

Parientes acudieron de inmediato a la casa paterna de Yolanda, localizando a la mujer tirada en el área de cocina, lesionada con impactos de arma de fuego, así como en el comedor fueron hallados los pequeños y el adulto, quienes de igual manera tenían lesiones de bala en sus cabezas, por lo que pidieron ayuda

Paramédicos de Tocumbo y Tingüindín que acudieron al llamado de auxilio, encontraron fallecidos a la mujer y al niño de 9 años; mientras que el mayor de los infantes y el adulto aún con signos vitales fueron trasladados a nosocomios de Los Reyes.

Horas más tarde, perdió pereció Jorge Arturo en el Hospital Regional, mientras que el adulto mayor presenta muerte cerebral y fue “sacado del hospital del IMSS, para ser internado en el IMSS Bienestar, donde los doctores trabajan intensamente para salvarle la vida.

El presunto asesino, quien está plenamente identificado, cobardemente se dio a la fuga para evadir la acción de la justicia, mismo que ya es buscado por las autoridades y la sociedad exige que caiga sobre él todo el peso de la ley.

AGENCIA RED 113