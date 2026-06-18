Apatzingán, Mich.- 18 de junio de 2026.- Una camioneta limonera quedó convertida en chatarra, tras incendiarse sobre la carretera Apatzingán – Cuatro Caminos. De acuerdo con los primeros informes el siniestro habría sido ocasionado por una aparente falla.

#Video 🔥 Una camioneta limonera quedó convertida en chatarra, tras incendiarse sobre la carretera Apatzingán – Cuatro Caminos. 🚨 pic.twitter.com/didh8vE449 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 18, 2026

Los hechos fueron reportados esta mañana a unos metros del Fraccionamiento Los Girasoles y frente a la gasolinera de La Nopalera, en este municipio de Apatzingán, donde algunas personas al ver la unidad cargada con limones y en llamas solicitaron ayuda al servicio de emergencias.

Al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil, mismos que abanderaron el área, mientras que Bomberos y personal de Protección Civil Municipal se encargo de eliminar la quemazón.

El conductor, identificado como Artemio S., al percatarse del humo que emanaba de su camioneta, una Ford doble rodado, detuvo su marcha y descendió de inmediato, resultando ileso.

Con apoyo de sus acompañantes y otros trabajadores, la carga de limón fue transferida a otra camioneta, evitando así la pérdida total del producto, sin embargo, el automotor quedó inservible.

AGENCIA RED 113