Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Norma Auxilio “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, derivados de una extorsión que ocasionó a la víctima una afectación patrimonial superior a los 25.3 millones de pesos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la imputada por ambos delitos, determinó la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, la víctima fue obligada a realizar diversas transferencias bancarias que sumaron 25 millones 322 mil pesos, además de entregar 110 mil pesos en efectivo y objetos de valor consistentes en un reloj, una cadena y una pulsera de oro, como resultado de las exigencias económicas que le eran formuladas.

La detención de Norma Auxilio “N” se llevó a cabo en flagrancia el pasado 9 de junio, durante una acción operativa realizada en la colonia Fray Antonio de San Miguel Iglesias, en Morelia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil.

Al momento de su aseguramiento, le fue localizada un arma de fuego calibre .9 milímetros abastecida con cartuchos útiles, motivo por el que también fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atentan contra el patrimonio, la libertad y la seguridad de las y los michoacanos.