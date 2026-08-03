Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene acciones de atención y monitoreo en el municipio de Pátzcuaro, donde personal de la Delegación Regional, en coordinación con autoridades y brigadas municipales, realizan recorridos para atender y evaluar las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas esta tarde.

#Videos ⛈️ Fuerte tromba azota a Pátzcuaro, PC Estatal mantiene los recorridos de atención. El alcalde Julio Arreola habla sobre las afectaciones. ⚠️ pic.twitter.com/onONVTspn8 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 4, 2026

Hasta el momento, entre las incidencias atendidas se encuentran la caída de árboles, vehículos arrastrados por la corriente de agua y diversos reportes relacionados con las precipitaciones. Los equipos operativos continúan recorriendo distintos puntos del municipio para brindar atención oportuna, identificar nuevas afectaciones y salvaguardar la seguridad de la población.

PC estatal exhorta a la población a extremar precauciones y seguir estas recomendaciones:

•⁠ ⁠Evitar cruzar calles, ríos, arroyos o corrientes de agua, aunque parezcan de poca profundidad.

•⁠ ⁠Si conduce un vehículo, reducir la velocidad y evitar transitar por vialidades inundadas.

•⁠ ⁠Mantenerse alejado de árboles, postes, bardas y estructuras que puedan colapsar por el reblandecimiento del suelo o las fuertes rachas de viento.

•⁠ ⁠Atender en todo momento la información y las indicaciones emitidas por las autoridades.

La dependencia mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y reitera que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 para solicitar apoyo inmediato.