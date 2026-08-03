Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene acciones de atención y monitoreo en el municipio de Pátzcuaro, donde personal de la Delegación Regional, en coordinación con autoridades y brigadas municipales, realizan recorridos para atender y evaluar las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas esta tarde.

Hasta el momento, entre las incidencias atendidas se encuentran la caída de árboles, vehículos arrastrados por la corriente de agua y diversos reportes relacionados con las precipitaciones. Los equipos operativos continúan recorriendo distintos puntos del municipio para brindar atención oportuna, identificar nuevas afectaciones y salvaguardar la seguridad de la población.

PC estatal exhorta a la población a extremar precauciones y seguir estas recomendaciones:

•⁠ ⁠Evitar cruzar calles, ríos, arroyos o corrientes de agua, aunque parezcan de poca profundidad.
•⁠ ⁠Si conduce un vehículo, reducir la velocidad y evitar transitar por vialidades inundadas.
•⁠ ⁠Mantenerse alejado de árboles, postes, bardas y estructuras que puedan colapsar por el reblandecimiento del suelo o las fuertes rachas de viento.
•⁠ ⁠Atender en todo momento la información y las indicaciones emitidas por las autoridades.

La dependencia mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y reitera que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 para solicitar apoyo inmediato.

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