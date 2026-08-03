Morelia, Mich., 3 de agosto de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, propuso sellar un pacto de unidad por la transformación de Michoacán con Raúl Morón Orozco, “desde el corazón, basado en la lealtad y la reciprocidad”.

Así lo planteó el lider del la bancada del PT, durante la Convención Estatal por la Unidad, la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, donde refrendó que ser de izquierda es una filosofía de vida, e hizo un llamado cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el profesor Morón, en quien existe una gran confianza por parte del pueblo michoacano y por ello el PT ha decidido hacerlo su coordinador.

“Profesor, hagamos una alianza en la que usted cuente con todas y con todos nosotros; cuente con nuestras estructuras en cada región, con nuestro dinamismo, con nuestro entusiasmo y con la enjundia que tenemos las y los michoacanos. Pero nosotros también queremos contar con usted: con su honestidad inquebrantable, con su transparencia y con la experiencia”, indicó el congresista.

El diputado local, afirmó que Michoacán necesita un liderazgo capaz “un extraordinario servidor público, un gran hombre, un hermano como es Raúl Morón Orozco”, por eso llamó a los presentes, mujeres y hombres líderes de la izquierda en la entidad, a llevar la fuerza del movimiento hasta el último rincón del estado.

“Sigamos trabajando el territorio, sigamos organizándonos. Hagámoslo por la dignidad de nuestra gente, por la defensa de nuestra soberanía y por el profundo amor que tenemos por Michoacán”, expresó ante los petistas Reyes Galindo.

Por último, destacó que la identidad de la izquierda es una filosofía de vida que nace en las calles, en el campo y en las aulas, y recordó al expresidente de Uruguay, José Mujica con la frase: “triunfar no solo es ganar, sino levantarse y empezar cada vez que uno cae”.

Y en ese contexto, indicó que esa misma convicción de humanismo la encarnó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que la riqueza más grande es la tranquilidad de la conciencia y la satisfacción de hacer el bien, y que hoy se refleja en la defensa de la soberanía que encabeza nuestra presidenta de la República.